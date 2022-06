Résultat de la législative à Rambouillet : en direct

12/06/22 17:07

Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 27 431 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 47,53% au premier tour des électeurs de Rambouillet, à comparer avec une abstention de 40,92% pour le deuxième round.

Le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif à Rambouillet. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 24,69% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 21,15% au premier tour. L'inflation qui pèse sur le budget des Français est de nature à bénéficier à l'abstention à Rambouillet.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Rambouillet, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,61% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 19,33%, puis Marine Le Pen à 14,14% et Éric Zemmour à 12,15%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront sans doute infléchir la situation lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.

Quel candidat ou candidate les électeurs résidant à Rambouillet installeront-ils en première position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 32% des suffrages au premier tour à Rambouillet, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat de "La France Insoumise" et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 19% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Rambouillet grâce à 67% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33% des suffrages.