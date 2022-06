En direct

20:02 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Réguiny ? Dans les 2 bureaux de vote de Réguiny, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait obtenu 12,09% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,68% et 1,3% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 16,07% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Réguiny, des sondages aussi révélateurs ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Réguiny ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Réguiny, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position de la dernière élection avec 32,21% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 31,09%. Suivaient, avec 12,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,27%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Réguiny La participation sera l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Réguiny. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 83,16% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,26% au premier tour, c'est-à-dire 1 196 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix du pétrole et du gaz seraient susceptibles de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Réguiny.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Réguiny au premier tour des élections législatives ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 2 030 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2017, durant les élections législatives, 1 377 inscrits sur les listes électorales de Réguiny avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,9%), contre un taux de participation de 45,97% pour le dernier round.