Résultat de la législative à Reiningue : 2e tour en direct

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,49% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Reiningue. Mais ce premier résultat est toutefois à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 10,36%, 6,18%, 1,83% et 1,57% en avril. Soit un point de départ théorique de 19,94% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Reiningue.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Reiningue ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone camouflent quelquefois des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Reiningue. Dimanche 12 juin au soir du 1er tour, les citoyens de Reiningue ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 34,92% des bulletins de vote. Elle a coiffé au poteau les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent respectivement 24,44% et 13,49% des suffrages.