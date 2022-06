Résultat de la législative à Restinclières : 2e tour en direct

19/06/22 15:22

Le scrutin est lancé depuis plusieurs heures à Restinclières et il reste encore du temps pour remplir son devoir citoyen lors de ce deuxième tour, puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont toujours là pour le résultat définitif des législatives 2022.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Restinclières. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1865 électeurs votant dans la 3ème circonscription de l'Hérault et demeurant à Restinclières. Le niveau de l'abstention atteint 56% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Restinclières. Les électeurs de 30 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de l'Hérault. Johana Maurel a réuni 27% des voix dans la commune. Julia Mignacca (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 26% des voix. Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 24% des suffrages.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des votes au premier tour à Restinclières. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des votes. Le choix des citoyens de Restinclières était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 50% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Restinclières ( Hérault ) seront amenés à participer aux élections législatives comme partout en France.