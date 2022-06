Résultat de la législative à Restinclières : en direct

12/06/22 17:10

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 48,47% au premier tour au sein de Restinclières. La participation était de 40,52% pour le deuxième tour.

À Restinclières, la participation constituera incontestablement l'une des clés des législatives 2022. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est de nature à impacter le pourcentage de participation à Restinclières (34160). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 848 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,65% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,0% au premier tour, ce qui représentait 1 460 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des votes au premier tour à Restinclières. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 19% des votes. Le choix des citoyens de Restinclières était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (50% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 50% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Restinclières ( Hérault ) seront amenés à participer aux élections législatives comme partout en France.