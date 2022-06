Résultat de la législative à Ribécourt-Dreslincourt : 2e tour en direct

En direct

18:14 - Des législatives prometteuses à Ribécourt-Dreslincourt pour le bloc LFI-PS-EELV La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait obtenu 19,7% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 3 bureaux de vote de Ribécourt-Dreslincourt. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,98%, 2,19%, 0,8% et 6,58% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total théorique de 28,55% pour la coalition de gauche.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Ribécourt-Dreslincourt ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont quelquefois tendance à cacher des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Ribécourt-Dreslincourt. Grâce à 35,71% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Ribécourt-Dreslincourt au soir du premier tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec respectivement 19,7% et 19,03% des votes.

13:30 - La participation à Ribécourt-Dreslincourt peut-elle encore baisser au 2ème tour des législatives 2022 ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour le second tour des législatives ? En 2017, durant les élections législatives, le taux d'abstention représentait 51,37% dans la commune de Ribécourt-Dreslincourt au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,59% au dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h.