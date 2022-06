Résultat de la législative à Ris-Orangis : en direct

La majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Ris-Orangis ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Lors de la dernière échéance, à Ris-Orangis, Jean-Luc Mélenchon accostait en pôle position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 40,07% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,73%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 16,17% et Éric Zemmour à 5,81%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Ris-Orangis

À Ris-Orangis, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. Le conflit ukrainien et son impact sur les prix du pétrole et du gaz seraient de nature à impacter le taux de participation à Ris-Orangis. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,34% dans l'agglomération. L'abstention était de 28,5% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.