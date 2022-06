En direct

19:39 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Rochefort-sur-Loire ? Avec un score de 27,79% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Rochefort-sur-Loire. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,76% et 1,72% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 36,27% pour la Nupes pour ces législatives à Rochefort-sur-Loire.

16:30 - À Rochefort-sur-Loire, des sondages aussi pertinents ? Le président avait obtenu 33,95% des voix à Rochefort-sur-Loire, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait accumulé 15,45% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 27,79% (contre 22%). Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Rochefort-sur-Loire au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Rochefort-sur-Loire ? La participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Rochefort-sur-Loire. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de pousser les habitants de Rochefort-sur-Loire à se désintéresser du scrutin. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 18,3% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Rochefort-sur-Loire ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des élections passées ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 54,79% des électeurs de Rochefort-sur-Loire avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,29% au deuxième tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.