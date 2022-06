Résultat de la législative à Roissy-en-Brie : en direct

12/06/22 17:08

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Roissy-en-Brie, qu'en sera-t-il de la participation ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,66% des votants de la ville. L'abstention était de 24,7% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des foyers français combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle, sont capables de détourner l'attention des électeurs de Roissy-en-Brie (77680) de leur devoir civique.

Le président sortant avait obtenu 25,68% des voix à Roissy-en-Brie, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 17,56% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 34,35% (contre 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives à Roissy-en-Brie, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Quel candidat les 22 916 habitants de Roissy-en-Brie installeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la confiance des habitants de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 34% des suffrages au premier tour à Roissy-en-Brie, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 26% et 18% des voix. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 66% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 34% des suffrages.