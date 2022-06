Résultat de la législative à Roquevaire : en direct

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Roquevaire

La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives à Roquevaire. Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions en matière économique et énergétique seraient par exemple capables de détourner l'attention des citoyens de Roquevaire (13360) de leur devoir civique. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,65% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,82% au premier tour, ce qui représentait 5 790 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.