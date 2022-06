Résultat de la législative à Rosheim : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rosheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Rosheim Pour ces législatives à Rosheim, les 4 bureaux de vote (de Halle du Marche à Ecole des Remparts) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des suffrages. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Rosheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rosheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Martine Marchal-Minazzi Nouvelle union populaire écologique et sociale Carine Hamm Régionaliste Bastien Macia Droite souverainiste Philippe Meyer Les Républicains Martial Debriffe Ecologistes Sabrina Ritter Reconquête ! Louise Morel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Véronique Grussi Ecologistes René Camus Divers extrême gauche Jean-Frédéric Steinbach Rassemblement National

Législatives 2022 à Rosheim : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 34% des voix au premier tour à Rosheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 23% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Rosheim avec 61% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 39% des voix. Le président français aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a reçues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Rosheim (67) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ?