Résultat de la législative à Rouxmesnil-Bouteilles : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rouxmesnil-Bouteilles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rouxmesnil-Bouteilles. En direct 18:41 - Une pôle position à Rouxmesnil-Bouteilles pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Rouxmesnil-Bouteilles, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant cette deuxième manche des législatives 2022. Son candidat a donc son importance aujourd'hui. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 20,82%, 3,5%, 1,45% et 5,03% il y a deux mois. Ce sont donc 30,8% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Rouxmesnil-Bouteilles. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Rouxmesnil-Bouteilles ? Avec 45,71% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Rouxmesnil-Bouteilles lors du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En deuxième place, la candidature Rassemblement National recueille 24,87% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 16,79% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives à Rouxmesnil-Bouteilles Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 51,61% des inscrits sur les listes électorales de Rouxmesnil-Bouteilles s'étaient rendus dans l'isoloir. L'étude des scrutins précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,58% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,67% au premier tour, soit 1200 personnes. 10:30 - Le verdict des élections législatives 2022 à Rouxmesnil-Bouteilles se dévoilera ce dimanche soir ! Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Rouxmesnil-Bouteilles et il n'est pas trop tard pour se prononcer lors de cette 2ème manche, puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a sept jours sont toujours là pour le verdict des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Rouxmesnil-Bouteilles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rouxmesnil-Bouteilles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Patrice Martin Rassemblement National Sébastien Jumel Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Rouxmesnil-Bouteilles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rouxmesnil-Bouteilles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rouxmesnil-Bouteilles Sébastien Jumel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,66% 45,71% Patrice Martin (Ballotage) Rassemblement National 27,75% 24,87% Lisa Broutté Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,94% 16,79% Robin Devogelaere Divers droite 6,15% 3,28% Claire Coppin Reconquête ! 2,88% 2,53% Florentin Arthus Ecologistes 2,15% 3,16% Nathalie Spriet Ecologistes 1,67% 2,27% Michelle Petiteville Divers extrême gauche 0,83% 1,01% François Leduc Union des Démocrates et des Indépendants 0,50% 0,25% Renaud Théron Divers centre 0,48% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Rouxmesnil-Bouteilles Taux de participation 51,28% 51,61% Taux d'abstention 48,72% 48,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,12% Nombre de votants 56 315 802

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Rouxmesnil-Bouteilles est tombé. Dans la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, les 1554 citoyens de Rouxmesnil-Bouteilles ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation s'élève à 52% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription. Les citoyens des 153 autres communes appartenant à la 6ème circonscription de la Seine-Maritime voteront-ils comme ceux de Rouxmesnil-Bouteilles ? Au niveau de la localité, Sébastien Jumel a obtenu 46% des votes. Il coiffe au poteau Patrice Martin (Rassemblement National) et Lisa Broutté (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 25% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Rouxmesnil-Bouteilles : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31,91% des suffrages au premier tour à Rouxmesnil-Bouteilles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24,15% et 20,82% des suffrages. Le choix des citoyens de Rouxmesnil-Bouteilles était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53,60% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 46,40% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Les habitants de Rouxmesnil-Bouteilles prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.