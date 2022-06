Résultat de la législative à Ruy-Montceau : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ruy-Montceau dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Ruy-Montceau sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Ruy-Montceau. En direct 18:06 - La Nouvelle union populaire s'était placée sur la 3e marche à Ruy-Montceau la semaine passée Dans les 4 bureaux de vote de Ruy-Montceau, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection législative seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat Nupes avait cumulé 20,61% des suffrages la semaine passée. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,52%, 5,33%, 1,77% et 1,53% le 10 avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer un total théorique de 21,15% à Ruy-Montceau pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Ruy-Montceau ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale masquent des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Ruy-Montceau. Grâce à 34,12% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Ruy-Montceau dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 24,56% et 20,61% des suffrages. 13:30 - À Ruy-Montceau, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? Au cours des précédentes élections, les 4712 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 52,68% des inscrits sur les listes électorales de Ruy-Montceau au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,97% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le verdict des élections législatives à Ruy-Montceau se dévoilera ce soir ! Les clés de ce 2e round des législatives 2022 à Ruy-Montceau sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Ruy-Montceau - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ruy-Montceau aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Alexis Jolly Rassemblement National Cendra Motin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Ruy-Montceau - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ruy-Montceau

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ruy-Montceau Alexis Jolly (Ballotage) Rassemblement National 29,98% 24,56% Cendra Motin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,17% 34,12% Nicole Finas-Fillon Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,66% 20,61% Annick Merle Les Républicains 13,44% 13,03% Amélie Jullien Reconquête ! 5,45% 4,75% Sylvie Holtz Droite souverainiste 1,54% 1,76% Denise Gomez Divers extrême gauche 1,28% 1,01% Elyas Maurad Divers gauche 0,47% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Ruy-Montceau Taux de participation 46,18% 50,44% Taux d'abstention 53,82% 49,56% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,10% Nombre de votants 41 164 1 908

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Ruy-Montceau a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 3783 citoyens de Ruy-Montceau votant dans la 6ème circonscription de l'Isère ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du 1er tour des législatives. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 50%, ce qui représente 1 875 non-votants. Cendra Motin a réuni 34% des votes. Alexis Jolly (Rassemblement National) et Nicole Finas-Fillon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent respectivement 25% et 21% des voix. Les citoyens des 52 autres communes appartenant à la 6ème circonscription de l'Isère voteront-ils comme ceux de Ruy-Montceau ?

Législatives 2022 à Ruy-Montceau : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,7% des suffrages au premier tour à Ruy-Montceau. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 12,5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Ruy-Montceau gratifié de 56,9% des voix, laissant par conséquent 43,1% des voix à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il capable de remporter une majorité à l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Ruy-Montceau ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.