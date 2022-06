Résultat de la législative à Ruy-Montceau : en direct

En direct

19:25 - Du côté de la gauche, les 12,52% de Jean-Luc Mélenchon à Ruy-Montceau donnent de l'espoir Les électeurs de Ruy-Montceau avaient accordé 12,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de la présidentielle. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,33% et 1,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 19,62% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - À Ruy-Montceau, des sondages tout aussi valables qu'en France ? L'élection présidentielle d'avril, à Ruy-Montceau, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,68% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 27,12%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,52% et Éric Zemmour à 7,83%. Les indications nationales des ultimes semaines modifieront sans doute la situation et donc le résultat des législatives à Ruy-Montceau au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Ruy-Montceau demeure la participation L'une des clés de ces législatives sera à n'en pas douter l'abstention à Ruy-Montceau. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,53% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,2% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient potentiellement dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Ruy-Montceau (38300).

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Ruy-Montceau en 2017 ? Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 4 712 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes législatives, parmi les 3 617 inscrits sur les listes électorales à Ruy-Montceau, 52,03% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 47,32% au deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.