Résultat des législatives à Sablons - 2e tour élection 2022 (38550) [DEFINITIF]

19/06/22 20:30

Résultats des législatives 2022 à Sablons

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Sablons est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sablons Alexandre Moulin-Comte Rassemblement National - 51,62% Yannick Neuder Les Républicains - 48,38% Participation au scrutin Circonscription Sablons Taux de participation - 39,72% Taux d'abstention - 60,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 5,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 3,31% Nombre de votants - 605

Le résultat du 2e tour de l' élection législative à Sablons est définitif. La prochaine date dans l'agenda politique est dorénavant fixée à 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Sablons . Au soir du 2e round des législatives, les 1523 électeurs de Sablons inscrits dans la 7ème circonscription de l'Isère se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Dans le scrutin qui le confrontait à Yannick Neuder (Les Républicains), Alexandre Moulin-Comte a amassé 51.62% des suffrages. Yannick Neuder capte 48.38% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 60.28%. L'issue finale de l'élection législative au niveau de la 7ème circonscription de l'Isère résultera de la conduite des électeurs des 102 autres communes qui la composent.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sablons Yannick Neuder (Ballotage) Les Républicains 24,84% 10,87% Alexandre Moulin-Comte (Ballotage) Rassemblement National 23,63% 31,55% Dominique Dichard Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,95% 22,66% Pascale Pruvost Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,79% 24,81% Hugo Gagnieu Reconquête ! 4,06% 4,29% Estelle Meillier Ecologistes 2,68% 2,30% Paulette Roure Droite souverainiste 1,45% 0,92% Odile Gitton Divers 1,40% 1,23% Bruno Perrodin Divers extrême gauche 0,96% 1,38% Pietro Roberto Lillo Divers gauche 0,24% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sablons Taux de participation 49,07% 43,93% Taux d'abstention 50,93% 56,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,45% Nombre de votants 47 168 669

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sablons sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sablons. En direct 18:41 - La nuance Mélenchon avait terminé troisième à Sablons il y a une semaine La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 22,66% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine dans l'unique bureau de vote de Sablons. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,3%, 2,45%, 1,31% et 2,28% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 22,34% à Sablons pour ces élections légilsatives. 15:30 - À Sablons, la candidature Rassemblement National bien placée La candidature Rassemblement National a raflé 31,55% des votes lors du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent respectivement 24,81% et 22,66% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Sablons, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure la participation Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, le taux de participation représentait 36,51% des votants de Sablons au tour deux, ce qui représentait 491 votants sur les 1514 habitants en âge de voter. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le député de Sablons sera élu ce dimanche soir Pour ce 2ème épisode des élections législatives à Sablons, l'unique bureau de vote (Bureau unique) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Sablons : les enjeux

Les habitants de Sablons (38550) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35,1% des votes au premier tour à Sablons, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,5% et 16,3% des suffrages. Le choix des électeurs de Sablons était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (56,3% des suffrages), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 43,7% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?