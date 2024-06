Résultat des législatives à Saint-Amand-Villages : l'élection 2024 en direct

12:06 - Participation aux dernières élections législatives à Saint-Amand-Villages : un regard approfondi

L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Début juin, lors des européennes, 50,2% des personnes en capacité de voter à Saint-Amand-Villages avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,66% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,77% au premier tour. Au second tour, 57,64% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Amand-Villages ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.