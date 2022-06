Résultat des législatives à Saint-Amand-Villages - Election 2022 (50160) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le résultat de l'élection législative à Saint-Amand-Villages est connu. Les 1983 habitants de Saint-Amand-Villages votant dans la 1ère circonscription de la Manche ont penché pour le candidat Les Républicains dimanche 12 juin. Les citoyens des 123 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Manche voteront-ils comme ceux de Saint-Amand-Villages ? Philippe Gosselin a enregistré 38% des voix dans la commune. Il devance Franck Simon (Rassemblement National) et Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 21% et 17% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 56%.

Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30,7% des suffrages au premier tour à Saint-Amand-Villages, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et celui qui endossa le costume du 3e homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,2% et 15,7% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour avec 52,1% des votes face à Marine Le Pen (47,9%). Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Saint-Amand-Villages ( Manche ) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français.