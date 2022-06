Résultat de la législative à Saint-André-lez-Lille : en direct

12/06/22 17:13

Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. Durant les législatives de 2017, 50,66% des électeurs de Saint-André-lez-Lille avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 40,38% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-André-lez-Lille, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, parmi les 8 662 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 74,45% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 74,22% au premier tour, ce qui représentait 6 429 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont par exemple susceptibles d'éloigner les citoyens de Saint-André-lez-Lille des isoloirs.

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines rejailliront certainement à Saint-André-lez-Lille ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Saint-André-lez-Lille avec 35,16% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 22,45%, surclassant Marine Le Pen à 17,85% et Yannick Jadot à 6,9%.

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-André-lez-Lille ( Nord ) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il à même d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,16% des suffrages au premier tour à Saint-André-lez-Lille. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,45% et 17,85% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-André-lez-Lille grâce à 68,63% des suffrages, laissant par conséquent 31,37% des votes à Marine Le Pen.