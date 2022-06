Les habitants de Saint-Antoine-du-Rocher avaient accordé 18,35% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,63% et 1,36% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 24,34% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Saint-Antoine-du-Rocher, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ?

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indications des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saint-Antoine-du-Rocher. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Lors de la présidentielle 2022, à Saint-Antoine-du-Rocher, Emmanuel Macron avait terminé en tête de l'élection présidentielle avec 34,51% des voix, devant Marine Le Pen à 22,8%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 18,35% et Éric Zemmour, quatrième à 5,27%.