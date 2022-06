Résultat des législatives à Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Election 2022 (76410) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Aubin-lès-Elbeuf Guillaume Pennelle (Ballotage) Rassemblement National 25,96% 30,25% Alma Dufour (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,90% 22,57% Djoudé Merabet Divers gauche 23,47% 19,06% Sira Sylla Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,99% 19,41% Eve Froger Reconquête ! 4,15% 4,63% Jennifer Jezequel Divers 2,61% 2,08% Frédéric Podguszer Divers extrême gauche 1,55% 1,54% Michaël Poret Divers 0,36% 0,46% Olivier Roussel Divers droite 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Aubin-lès-Elbeuf Taux de participation 45,91% 46,19% Taux d'abstention 54,09% 53,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,64% Nombre de votants 39 998 2 657

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 5752 électeurs votant dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime et résidant à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Le taux d'abstention atteint 54% des citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription électorale. Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 20 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Guillaume Pennelle a amassé 30% des votes. Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 23% des voix. Quant à elle, Sira Sylla (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 19% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29.8% des voix au premier tour à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et l'ancien 3e homme de la dernière élection avaient obtenu 26.1% et 23.5% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 51.5% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48.5% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.