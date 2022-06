Résultat de la législative à Saint-Brevin-les-Pins : en direct

17:10 - À Saint-Brevin-les-Pins, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Brevin-les-Pins, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 34,19% des suffrages. A la suite, on trouvait Marine Le Pen à 19,09%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,44% et Yannick Jadot à 6,98%. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront sans doute la donne lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.