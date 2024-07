Résultat des législatives 2024 à Pornic : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Pornic ? Dans l'agglomération, dimanche, 25,73% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,18% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,01% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,94% au premier tour et 46,25% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Pornic ? L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages serait par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Pornic.

17:29 - Comment la composition démographique de Pornic façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Pornic, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 23% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 13,38% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (45,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8 529 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,98%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,93%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 36,49%, comme à Pornic, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.