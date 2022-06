18:53 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Saint-Chaptes la semaine passée

Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait enregistré 23,94% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine dans l'unique bureau de vote de Saint-Chaptes. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 20,19%, 3,97%, 1,38% et 2,67% en avril. Ce sont donc 28,21% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Chaptes.