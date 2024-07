Résultat des législatives 2024 à la Calmette (30190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la Calmette : 38,98% au second tour Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale au terme du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN ce soir. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à la Calmette, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 23,94% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une progression de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 38,98% à l'époque.

20:58 - 18 points grapillés en 2 ans par le RN à la Calmette Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 18 points à la Calmette entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de cette législative 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à la Calmette ? Les élections législatives avaient également donné un très bon démarrage pour le RN à l'époque à la Calmette. Dans la commune, c'est Pierre Meurin qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 38,73%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 61,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,98%.

20:05 - Déjà 56,58% pour le RN à la Calmette aux élections législatives Pierre Meurin (Rassemblement National) a accumulé 56,58% des suffrages à la Calmette dimanche 30 juin dernier, pour le 1er tour des législatives. Arnaud Bord (Union de la gauche) et Nadia El Okki (Majorité présidentielle) suivaient en captant respectivement 23,94% et 13,57% des électeurs à l'échelle de la ville. Pierre Meurin était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Gard dans son ensemble, avec cette fois 48,69%, devant Arnaud Bord avec 27,38% et Nadia El Okki avec 16,36%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à la Calmette au niveau de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes élections ? Le 30 juin dernier, la participation au 1er tour des législatives 2024 à la Calmette était de 68,06%, surpassant de 12 points celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait en effet 56,14% des inscrits sur les listes électorales de la Calmette. La participation était de 51,48% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à la Calmette ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à la Calmette ? Le pourcentage d'abstention à la Calmette pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,94%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,94% au premier tour. Au second tour, 55,06% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à la Calmette aujourd'hui ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 24,6% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 23,56% au second tour. Les jeunes générations manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à la Calmette ?

17:29 - Comprendre l'électorat de la Calmette : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de la Calmette peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,44%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2047,82 euros par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 773 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,15%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,05%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Calmette mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,25% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.