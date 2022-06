Résultat de la législative à Saint-Chaptes : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Chaptes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Saint-Chaptes ? À Saint-Chaptes, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine pourraient en effet relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Chaptes. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,21% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,01% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Saint-Chaptes quel était le score de la participation à Saint-Chaptes en 2017 ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 54,55% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Chaptes, contre une abstention de 51,42% pour le deuxième round. Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Saint-Chaptes pour ces législatives Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Saint-Chaptes sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un chiffre supérieur à celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour aller voter. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Chaptes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Chaptes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Aurélie Wagner Reconquête ! Nadine Schuster Ecologistes Gaël Girard Divers droite Stéphanie Bienkowski Ecologistes Dominique Richard Passieu Divers centre Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale Denis Biais Droite souverainiste Jean-Pierre de Faria Divers droite Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphane Napoli Divers Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants Jérôme Garcia Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Chaptes : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,7% des votes au premier tour à Saint-Chaptes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 22,1% et 20,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Chaptes grâce à 55,6% des suffrages, laissant par conséquent 44,4% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout en France, les 1 906 électeurs de Saint-Chaptes (30) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.