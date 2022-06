Les votants de Saint-Cyr-sur-Loire avaient concédé 17,25% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er tour de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,44% et 1,9% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,59% à Saint-Cyr-sur-Loire pour ce premier tour.

Al'issue de la dernière élection, à Saint-Cyr-sur-Loire, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote avec 38,32% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,25%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position à 13,18% et Éric Zemmour à 8,9%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières heures chambouleront certainement la situation lors des législatives dans la cité. Pour rappel la majorité a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives à Saint-Cyr-sur-Loire ?

À Saint-Cyr-sur-Loire, le taux d'abstention sera immanquablement un facteur déterminant du scrutin législatif 2022. La peur d'une résurgence du covid-19 et ses conséquences en matière économique et sanitaire seraient de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Cyr-sur-Loire (37540). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,55% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 20,0% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.