Résultat de la législative à Saint-Denis-de-l'Hôtel : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Lors du 1er round de la législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Saint-Denis-de-l'Hôtel ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 34,27% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 23,3% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National glane 23,01% des suffrages.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Denis-de-l'Hôtel seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Les citoyens de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 31,16% des votes au premier tour à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,83% et 19,33% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Denis-de-l'Hôtel grâce à 59,42% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 40,58% des votes.