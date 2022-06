Résultat des législatives à Saint-Denis-de-l'Hôtel - Election 2022 (45550) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Denis-de-l'Hôtel

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Denis-de-l'Hôtel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loiret

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Loiret

Le résultat de l'élection législative à Saint-Denis-de-l'Hôtel a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. A l'échelle de la commune, Richard Ramos a effectivement recueilli 34% des voix. Il ressort devant Olivier Hicter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carla Boubekeur (Rassemblement National) qui reçoivent 23% et 23% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 34 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Loiret. La participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 49%, ce qui représente 1 059 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Denis-de-l'Hôtel Richard Ramos Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 34,27% Olivier Hicter Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,52% 23,30% Carla Boubekeur Rassemblement National 19,54% 23,01% Chrystel de Filippi Les Républicains 9,68% 7,67% Anna Khelil Reconquête ! 3,51% 2,91% Gaël Baumgartner Ecologistes 3,44% 2,52% Raphaël Legros Ecologistes 1,58% 1,75% Sébastien Bibet Droite souverainiste 1,56% 1,75% David Choquel Divers extrême gauche 0,95% 0,87% Xavier Delaguette Divers 0,82% 1,17% Théodore-Richard Toulougoussou Divers gauche 0,80% 0,78% Dylan Silvestre Divers droite 0,21% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Denis-de-l'Hôtel Taux de participation 49,78% 48,71% Taux d'abstention 50,22% 51,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,47% Nombre de votants 37 418 1 059

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Denis-de-l'Hôtel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Saint-Denis-de-l'Hôtel ? Les votants de Saint-Denis-de-l'Hôtel avaient donné 19,33% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de l'élection présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,85% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 23,73% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Denis-de-l'Hôtel ? La majorité présidentielle est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Denis-de-l'Hôtel au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à Saint-Denis-de-l'Hôtel, Emmanuel Macron achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 31,16% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 26,83%, puis, avec 19,33%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,82%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Saint-Denis-de-l'Hôtel demeure l'abstention À Saint-Denis-de-l'Hôtel, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères importants de ce scrutin législatif. La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des familles combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Denis-de-l'Hôtel. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 77,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,39% au premier tour, c'est-à-dire 1 653 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Saint-Denis-de-l'Hôtel, l'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, lors des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 47,76% au premier tour dans la commune à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à comparer avec un taux de participation de 43,14% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Saint-Denis-de-l'Hôtel pour ces législatives Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Saint-Denis-de-l'Hôtel, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 12 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2164 électeurs de Saint-Denis-de-l'Hôtel ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Saint-Denis-de-l'Hôtel : les enjeux