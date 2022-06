Résultat de la législative à Saint-Dizier : en direct

17:07 - À Saint-Dizier, des sondages aussi parlants ?

La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les sondages avant la trêve. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Dizier dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Lors de la présidentielle 2022, à Saint-Dizier, Marine Le Pen terminait en première position au premier tour de l'élection avec 36,16% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,13%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 19,81% et Éric Zemmour à 6,66%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.