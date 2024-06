Résultat des législatives à Bayard-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

11:02 - Bayard-sur-Marne et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Bayard-sur-Marne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans le village, 13,22% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 27,68% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,25%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 457 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,99%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bayard-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,07% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.