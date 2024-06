Résultat des législatives à Froncles : l'élection 2024 en direct

15:36 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Froncles

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait rassemblé 39,5% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 20,38% et 15,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,9% contre 39,1%).