Résultat des législatives à Villiers-en-Lieu : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 45,9% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Villiers-en-Lieu. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,11%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,95% des voix pour sa part. Au deuxième tour, la candidate du RN avait aussi devancé Macron avec 62,6% contre 37,4%.

Dans les rues de Villiers-en-Lieu, le scrutin est en cours. Dotée de 704 logements pour 1 476 habitants, la densité de la ville est de 119 habitants/km². Avec 66 entreprises, Villiers-en-Lieu permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,51%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 38,46% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 90,80 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Villiers-en-Lieu, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Villiers-en-Lieu : que retenir des précédentes élections ?

À Villiers-en-Lieu, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,49% au premier tour et seulement 53,1% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 171 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,09% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 23,14% au premier tour.