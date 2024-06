Résultat des législatives à Chancenay : l'élection 2024 en direct

11:02 - Chancenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Chancenay, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (80,29%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 450 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,45%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chancenay mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,93% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.