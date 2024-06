Résultat des législatives à Rives Dervoises : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection suprême qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a largement battu son score national à Rives Dervoises au cours de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 40,63% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,88% et 8,13% des voix. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,88% des suffrages. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant à Rives Dervoises avec 59,26%, devant Emmanuel Macron à 40,74%.

Le nombre de votes en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces élections des députés au niveau local. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Rives Dervoises au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Laurence Robert-Dehault devant ses concurrents au premier tour, avec 35,26% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Haute-Marne. Mais c'est pourtant François Cornut-Gentille (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Rives Dervoises au second tour, avec 56,59%.

11:02 - Analyse socio-économique de Rives Dervoises : perspectives électorales

À Rives Dervoises, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Le taux de chômage à 8,88% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec 44,48% de population active et une densité de population de 90 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (73,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 547 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,12%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,55%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Rives Dervoises mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,75% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.