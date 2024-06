Résultat des législatives à Chevillon : l'élection 2024 en direct

Les législatives 2022 avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Chevillon. On retrouvait en effet Laurence Robert-Dehault en tête au premier tour, avec 52,49% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 62,95%, devant le binôme Les Républicains à 37,05%.

11:02 - Chevillon : législatives et dynamiques démographiques

La démographie et la situation socio-économique de Chevillon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 36 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,47%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,07%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 489 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chevillon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.