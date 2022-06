Résultat de la législative à Saint-Ferréol-d'Auroure : 2e tour en direct

15:30 - À Saint-Ferréol-d'Auroure, la candidature Les Républicains en tête

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Saint-Ferréol-d'Auroure. Grâce à 41,09% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Saint-Ferréol-d'Auroure lors du premier round des élections législatives dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Rassemblement National reçoit 24,28% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 14,14% des voix.