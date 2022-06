Résultat des législatives à Saint-Gelais - Election 2022 (79410) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Gelais

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Gelais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de la législative à Saint-Gelais est maintenant officiel. Dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, les 1737 citoyens de Saint-Gelais ont penché pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation atteint 54% des habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. Les électeurs des 57 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Gelais ? A l'échelle de la ville, François Charron a ainsi réuni 31% des voix. Bastien Marchive (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dorothée Champeau (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 31% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Gelais Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 30,93% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 31,04% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 13,75% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 13,96% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,97% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 3,33% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 2,47% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Saint-Gelais Taux de participation 51,12% 54,29% Taux d'abstention 48,88% 45,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,42% Nombre de votants 46 474 943

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Gelais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:52 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Saint-Gelais ? Les habitants de Saint-Gelais avaient livré 20,51% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,51% et 2,39% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,41% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Gelais ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Gelais au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité a chuté très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Saint-Gelais, Emmanuel Macron figurait en première position de la dernière présidentielle avec 36,66% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,51%, puis, avec 18,05%, Marine Le Pen et enfin, à 7,51%, Yannick Jadot. 14:30 - À Saint-Gelais, la grande inconnue de ces législatives 2022 demeure la participation À Saint-Gelais, l'abstention constituera l'une des clés de ces législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 18,77% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 15,8% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Saint-Gelais (79410). 11:30 - À Saint-Gelais, le score de la participation aux élections législatives 2022 sera un élément essentiel La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 1 660 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Gelais avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 58,19%), à comparer avec une participation de 48,49% au second tour. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Saint-Gelais ? Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Saint-Gelais et il y a encore de la marge pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Saint-Gelais : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Saint-Gelais (79) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour avoir une majorité de l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37% des votes au premier tour à Saint-Gelais. Le président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21% et 18% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Gelais avec 69% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 31% des votes.