Résultat de la législative à Saint-Georges-de-Reneins : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Le 12 juin dernier à l'occasion du premier round, les citoyens de Saint-Georges-de-Reneins ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 30,12% des bulletins de vote. Elle est arrivée devant les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent dans l'ordre 25,39% et 18,98% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés.

Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Georges-de-Reneins, sa tête d'affiche avait enregistré 14,7% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,88%, 4,23%, 0,73% et 1,54% le 10 avril. Ce sont donc 19,38% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Georges-de-Reneins.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Georges-de-Reneins est tombé. Dans la 9ème circonscription du Rhône, les 3399 électeurs de Saint-Georges-de-Reneins ont choisi la candidature Les Républicains. Les citoyens des 64 autres communes composant la 9ème circonscription du Rhône voteront-ils comme ceux de Saint-Georges-de-Reneins ? Alexandre Portier a effectivement réuni 30% des voix. Il ressort devant Rémi Berthoux (Rassemblement National) et Ambroise Méjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 25% et 19% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 54%, ce qui représente 1 839 non-votants.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Saint-Georges-de-Reneins fixeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des voix au premier tour à Saint-Georges-de-Reneins, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 27% et 13% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Georges-de-Reneins était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (50% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 50% des suffrages.