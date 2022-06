Résultat de la législative à Saint-Georges-sur-Eure : 2e tour en direct

Les inscrits de Saint-Georges-sur-Eure avaient offert 20,94% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round des législatives 2022. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,57%, 3,74%, 1,18% et 2,68% le 10 avril. La coalition de gauche pouvait donc potentiellement obtenir 24,17% à Saint-Georges-sur-Eure pour ces élections légilsatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Saint-Georges-sur-Eure ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Dimanche 12 juin au soir du premier tour, les citoyens de Saint-Georges-sur-Eure ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 29,41% des voix. La candidature Rassemblement National décroche 23,93% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 20,94% des suffrages.