Résultat des législatives à Saint-Hilaire-de-Chaléons : l'élection 2024 en direct

12:07 - La participation aux législatives à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680)

Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 52,59% des électeurs de Saint-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique) avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 47,76% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,21% au premier tour et seulement 47,1% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 715 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,66% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,34% au second tour, soit 1 328 personnes.