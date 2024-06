Résultat des législatives à Saint-Hilaire-de-Clisson : l'élection 2024 en direct

12:08 - Election à Saint-Hilaire-de-Clisson : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Au cours des dernières années, les 2 426 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des élections européennes, parmi les 1 881 personnes en âge de voter à Saint-Hilaire-de-Clisson, 55,98% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 51,99% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,95% au premier tour et seulement 47,95% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.