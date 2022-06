Résultat de la législative à Saint-Hilaire-du-Rosier : 2e tour en direct

En direct

18:53 - La coalition Mélenchon était arrivée au pied du podium à Saint-Hilaire-du-Rosier il y a sept jours Avec un score de 25,61% des suffrages au 1er tour à Saint-Hilaire-du-Rosier, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième tour des élections législatives 2022. Son candidat a donc son importance ce 19 juin. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,84%, 5,23%, 1,23% et 1,96% le 10 avril. Ce sont donc 25,26% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Hilaire-du-Rosier.

15:30 - À Saint-Hilaire-du-Rosier, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les particularités locales, comme à Saint-Hilaire-du-Rosier. Grâce à 28,66% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Hilaire-du-Rosier à l'occasion du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent respectivement 28,41% et 25,61% des votes.

13:30 - L'abstention à Saint-Hilaire-du-Rosier peut-elle encore augmenter lors du second tour des législatives 2022 ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second tour, 6 points de plus qu'au premier tour. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? En 2017, durant les législatives, sur les 1629 inscrits sur les listes électorales à Saint-Hilaire-du-Rosier, 62,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 53,53% pour le dernier round.