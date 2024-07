Résultat des législatives 2024 à Saint-Romans (38160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les électeurs du Front populaire à Saint-Romans ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,97% des suffrages à Saint-Romans. Une somme à compléter néanmoins avec les 23,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Saint-Romans en 2 ans Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Romans entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN finisse vainqueur à Saint-Romans ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble ce dimanche soir à Saint-Romans ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera ainsi très commenté au niveau local pour le second tour de cette élection. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Saint-Romans, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,09% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 34,25% pour Elodie Jacquier-Laforge (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (57,40%). Elodie Jacquier-Laforge remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici Cécile Bene (Rassemblement National) a recueilli 42,42% des suffrages à Saint-Romans le 30 juin 2024, pour le 1er round de l'élection législative. En deuxième position, Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) ramassait 31,24%. Ensuite, Sandrine Nosbé (Front populaire) récupérait 16,97% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Cécile Bene accumulant cette fois 34,04%, devant Sandrine Nosbé avec 27,99% et Elodie Jacquier-Laforge avec 27,26%.

19:21 - À Saint-Romans, la participation du 1er round dépasse celle du scrutin européen Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Saint-Romans, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a atteint 72,11%, surpassant de 16 points celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 56,34% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Romans avaient en effet participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 52,39% lors des européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Romans, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Romans, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à Saint-Romans pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 72,11%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,96% au premier tour. Au second tour, 47,81% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Romans ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 380 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,01% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 79,93% au deuxième tour, ce qui représentait 1 103 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Romans.

17:29 - Saint-Romans aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Saint-Romans, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Dans la commune, 18,76% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,02% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,03%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 695 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,38%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Romans mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,19% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.