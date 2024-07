Résultat des législatives 2024 à Izeaux (38140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 45,75% au second tour pour la gauche à Izeaux Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Izeaux, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,62% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 28,13% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 45,75% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - La fulgurante progression du RN à Izeaux en 2 ans Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Izeaux pour Ensemble aux élections législatives ? Le nombre de bulletins de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu à l'échelle locale pour le second tour de ces élections. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Izeaux, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 26,86% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 28,13% pour Sandrine Nosbé (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 54,25%. C'est donc Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) qui prenait l'avantage.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Izeaux ? Pour le premier tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs d'Izeaux ont placé en tête Cécile Bene (Rassemblement National), qui a accumulé 44,49% des votes. Sandrine Nosbé (Union de la gauche) et Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble pour la République) suivaient en recevant, dans l'ordre, 23,62% et 20,68% des électeurs. C'est aussi Cécile Bene qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 34,04%, devant Sandrine Nosbé avec 27,99% et Elodie Jacquier-Laforge avec 27,26%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Izeaux ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? À Izeaux, le pourcentage de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 était de 69,98%, plus important que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 617 inscrits sur les listes électorales à Izeaux, 55,41% s'étaient en effet rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 44,48% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Izeaux Ce 7 juillet, lors des législatives à Izeaux, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants à Izeaux pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 69,98%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 73,89% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,53% au premier tour, ce qui représentait 1 190 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,83% au premier tour. Au second tour, 44,9% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Izeaux aujourd'hui ? La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national est susceptible de ramener les citoyens d'Izeaux dans les bureaux de vote.

17:29 - Comment la composition démographique d'Izeaux façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Izeaux, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 141 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 169 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,76%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 30,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 9,04%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 880 €/an. À Izeaux, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs français.