Résultat des législatives 2024 à Voiron : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des législatives à Voiron, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, 30,4% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,09% au premier tour et 52,73% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Voiron aujourd'hui ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 29,46% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,87% au premier tour. Le sentiment d'insécurité est notamment capable de ramener les citoyens de Voiron vers les urnes.

17:29 - Voiron : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

A la mi-journée des élections législatives, Voiron fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 891 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 302 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 991 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (68,85%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 1 503 résidents étrangers, représentant 7,39% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,91%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 222 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Voiron manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.