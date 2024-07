Résultat des législatives 2024 à Saint-Vérand (38160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Vérand, quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va irrémédiablement influencer ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a réuni 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 24,71% des suffrages à Saint-Vérand. Un chiffre en baisse en comparaison des 27,85% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Saint-Vérand L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Saint-Vérand ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble aux législatives à Saint-Vérand ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a une chance de l'emporter. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville de Saint-Vérand, obtenant 22,08% des suffrages sur place, contre 28,83% pour Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM (51,85% contre 48,15% pour LFI-PS-PC-EELV). Elodie Jacquier-Laforge remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Cécile Bene (Rassemblement National) déjà devant avec 38,81% à Saint-Vérand aux législatives Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Vérand ont placé en tête Cécile Bene (Rassemblement National), qui a engrangé 38,81% des votes. Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble pour la République) et Sandrine Nosbé (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 27,04% et 24,71% des votants à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Cécile Bene accumulant cette fois 34,04%, devant Sandrine Nosbé avec 27,99% et Elodie Jacquier-Laforge avec 27,26%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Saint-Vérand lors des derniers scrutins Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? À Saint-Vérand, le taux de participation lors du premier round des législatives 2024 est monté à 77,21%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 361 personnes en âge de voter à Saint-Vérand, 65,39% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 56,6% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2024 à Saint-Vérand L'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter la participation. Dans la commune, dimanche, 22,79% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 17,55% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,39% au second tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,53% au premier tour et 49,04% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Vérand aujourd'hui ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Vérand ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Vérand À Saint-Vérand, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,91% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 43,22% de population active et une densité de population de 96 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,13%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 725 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,38%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,97%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Vérand mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,6% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.