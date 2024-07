Résultat des législatives 2024 à Vourey (38210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les bulletins du Front populaire scrutés Avec 28,06% des votes au niveau national à l'issue du 1er tour des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,75% des voix à Vourey. Une somme à affiner néanmoins avec les 29,18% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - À Vourey, des candidats RN favoris ? L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Vourey ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera ainsi très instructif. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Vourey, comptant 17,67%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 35,21% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (57,29% contre 42,71% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Elodie Jacquier-Laforge remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche A en croire les projections des sondeurs diffusées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait gagner moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Le camp de gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il faut bien sûr prendre en compte les particularismes locaux. Grâce à 32,65% des suffrages, Cécile Bene (Rassemblement National) a pris les devants à Vourey, le 30 juin 2024 au soir du premier round de la législative. Elodie Jacquier-Laforge (Majorité présidentielle) et Sandrine Nosbé (Front populaire) suivaient en décrochant 31,86% et 26,75% des votants dans la ville. Cécile Bene était aussi en tête dans la 9ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 34,04%, devant Sandrine Nosbé avec 27,99% et Elodie Jacquier-Laforge avec 27,26%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Vourey au niveau de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Le premier tour des législatives 2024 à Vourey a connu une participation de 75,05%, supérieure de 17 points à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 398 inscrits sur les listes électorales à Vourey, 58,37% s'étaient effectivement rendus aux urnes. Le taux de participation était de 57,89% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Vourey L'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation à Vourey pour le 1er tour des législatives 2024 était de 75,05%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,61% au premier tour. Au second tour, 52,7% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Vourey aujourd'hui ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,9% au sein de la commune. La participation était de 81,03% au premier tour, soit 1 102 personnes. Le désir de changement des habitants est par exemple en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Vourey.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vourey Les facteurs démographiques et socio-économiques de Vourey révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,48%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (81,15%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,11%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (13,33%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,96%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vourey mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,73% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.