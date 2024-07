Résultat des législatives 2024 à Saint-Sauveur (38160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Sauveur, qui vont désigner les supporters de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Sauveur, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,37% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,42% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 18 points à Saint-Sauveur L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Saint-Sauveur entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il est donc permis de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés au niveau local. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Sauveur, contrairement à 2022 ? Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Sauveur avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 30,00%, alors que le RN restera derrière à 24,78%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Elodie Jacquier-Laforge (LREM) finalement en tête localement, avec 56,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,95%.

20:05 - Déjà 42,96% pour le RN à Saint-Sauveur aux élections législatives Grâce à 42,96% des voix, Cécile Bene (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Sauveur, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble pour la République) et Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avec respectivement 25,71% et 23,37% des votants. Cécile Bene était aussi en tête dans la 9ème circonscription de l'Isère dans son ensemble, avec cette fois 34,04%, devant Sandrine Nosbé avec 27,99% et Elodie Jacquier-Laforge avec 27,26%.

19:21 - Saint-Sauveur : importante participation aux législatives 2024 Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, 26,29% des électeurs de Saint-Sauveur se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 41,22% au niveau de Saint-Sauveur (38), contre une abstention de 53,32% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives 2024 à Saint-Sauveur Ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Sauveur, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Saint-Sauveur ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 73,71%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 349 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,73% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,76% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 076 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,4% au premier tour. Au deuxième tour, 47,83% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Sauveur ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient inciter les électeurs de Saint-Sauveur à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Sauveur : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Saint-Sauveur comme dans toute la France. Dotée de 806 logements pour 2 115 habitants, la densité de la ville est de 222 hab par km². L'existence de 152 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,36%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 24,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 41,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 567,32 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Saint-Sauveur, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.