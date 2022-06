Résultat de la législative à Saint-Hilaire-du-Rosier : en direct

12/06/22 17:15

L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 62,86% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Hilaire-du-Rosier avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,53% pour le dernier round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

L'un des critères forts du scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Saint-Hilaire-du-Rosier. L'inflation est par exemple en mesure d'impacter la participation à Saint-Hilaire-du-Rosier (38840). Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,5% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,32% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Quel postulant à l'hémicycle les électeurs vivant à Saint-Hilaire-du-Rosier mettront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des votes au premier tour à Saint-Hilaire-du-Rosier, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Hilaire-du-Rosier avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 46% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?