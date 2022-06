Résultat des législatives à Saint-Jean-d'Elle - Election 2022 (50810) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-d'Elle

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-d'Elle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-d'Elle Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 41,63% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 14,59% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 17,06% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 18,56% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 1,72% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 2,90% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 1,39% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 1,18% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 0,97% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-d'Elle Taux de participation 49,44% 50,69% Taux d'abstention 50,56% 49,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,52% Nombre de votants 43 271 955

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Jean-d'Elle. Au sein de la 1ère circonscription de la Manche, les 1884 habitants de Saint-Jean-d'Elle ont désigné la candidature Les Républicains. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription atteint 49%. Les citoyens des 123 autres communes rattachées à la 1ère circonscription de la Manche voteront-ils comme ceux de Saint-Jean-d'Elle ? Philippe Gosselin a obtenu 42% des suffrages. Franck Simon (Rassemblement National) ramasse 19% des votes. A la troisième position, Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 17% des voix.

Législatives 2022 à Saint-Jean-d'Elle : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 534 citoyens de Saint-Jean-d'Elle seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31.16% des suffrages au premier tour à Saint-Jean-d'Elle, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 30.09% et 14.83% des suffrages. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour avec 53.83% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 46.17% des voix.